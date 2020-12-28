Адвокат: ФСИН угрожает Навальному заменой условного срока на реальный

Это произойдет, если Навальный не явится в ведомство завтра в девять утра. Об этом написал в Твиттере адвокат политика по делу «Ив Роше» Вадим Кобзев.

В сообщении на сайте московского управления ФСИН говорится, что, согласно публикации в научном журнале The Lancet, Навальный полностью поправился и поэтому его неявка может быть расценена как уклонение от контроля уголовной исполнительной инспекции.

Сам политик написал в Твиттере, что, признавая данные, которые приводятся в журнале, государство на официальном уровне признает и его отравление. В связи с этим, Навальный задался вопросом, почему не заводится уголовное дело.

Навальный сейчас находится в Германии на реабилитации после отравления.