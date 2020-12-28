Юрист ФБК Любовь Соболь заметила усиление наружного наблюдения за ней

В своем твиттере соратница Алексея Навального написала, что за ней ездят сразу по три машины, а когда она спускается в метро, ее сопровождают по несколько человек. Как только Соболь пытается их сфотографировать, они уходят.

Накануне юриста ФБК выпустили из изолятора. Она подозреваемая по делу о незаконном проникновении в жилище. Соболь задержали после того, как она попыталась попасть в квартиру к фигуранту расследования Навального, Константину Кудрявцеву – предполагаемому отравителю из ФСБ.