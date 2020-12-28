Правозащитники насчитали 185 задержаний в связи с протестами в защиту экс-губернатора Хабаровского края

В докладе проекта «ОВД-Инфо» говорится о периоде с июля по декабрь этого года. При этом лишь каждое третье задержание происходило непосредственно на акции, остальные – в другое время. В отношении протестующих заведено несколько уголовных дел, в том числе по так называемой «дадинской статье» и статье о применении насилия к представителю власти.

Массовые акции начались в Хабаровске после того, как Сергея Фургала арестовали по обвинению в организации убийств 15-летней давности.