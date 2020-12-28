Россия объявила персоной нон-грата помощника военного атташе при посольстве в Болгарии

Митко Борисов должен покинуть страну в течение 72 часов, — заявили в МИДе. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это ответ на решение Софии выслать военного атташе при посольстве России, которого объявили персоной нон-грата из-за подозрений в шпионаже. Дипломат, по данным болгарской прокуратуры, пытался выяснить численность американских войск, дислоцированных в стране во время учений.