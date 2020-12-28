США сосредоточили более 240 крылатых ракет «Томагавк» вблизи Ирана, следует из данных Пентагона

Эти сведения поступили на фоне развертывания Тегераном дополнительных сил противовоздушной обороны.

В Иране, по данным агентства «Интерфакс», ссылающегося на кувейтскую прессу, не исключают, что в ближайшее время Вашингтон может нанести по республике ракетный удар. С этим, как отмечается, связано экстренное усиление сил ПВО, в том числе с использованием российских систем. Тегеран, по данным арабских газет, сосредотачивает установки ПВО и вблизи своих ключевых ядерных объектов. Всего их, по данным Международного агентства по атомной энергии, на территории Ирана более полутора десятков.

Вместе с тем и в акватории Персидского залива, как утверждается, сейчас находятся атомная подводная лодка и два крейсера американских ВМС, оснащенные «Томагавками», а также ударная группа во главе с атомным авианосцем. Кроме того, некоторые СМИ сообщали о вхождении в залив израильской подводной лодки. Это уже вызвало протесты властей Ирана, которые призвали Израиль, как выразились в Тегеране, «не пересекать красную черту» и воздержаться от провокаций.

Взаимоотношения между Ираном и США значительно обострились в начале года после гибели иранского военачальника Касема Сулеймани. Он был убит в результате американской спецоперации, проведенной по личному указанию президента США Дональда Трампа.