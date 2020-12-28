ФСБ попросила увеличить зарплату сотрудникам и расширить свои полномочия

Об этом со ссылкой на проект поправок пишет интернет-издание Znak.com. Общественное обсуждение документа началось сегодня и завершится 11 января.

В случае вступления поправок в силу, сотрудники спецслужбы смогут получать дополнительные выплаты без учета тех, что им уже положены по закону. Кроме того, ФСБ просит разрешить ей обеспечивать охрану объектов органов безопасности и заниматься «информационной безопасностью страны в информационно-психологической сфере».