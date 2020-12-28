В список СМИ-иноагентов министерство юстиции впервые включило физические лица

В реестре оказались пять человек, в том числе известный правозащитник Лев Пономарев, журналисты «Радио Свобода» Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также главный редактор сайта «Псковская губерния» Денис Камалягин. Еще одна фигурантка списка петербургская художница и активистка Дарья Апахончич в интервью «Эху Москвы» сказала, что для нее действия Минюста стали неожиданностью.

До сих пор в этот реестр попадали только средства массовой информации, однако, на прошлой неделе Госдума приняла закон, позволяющий признавать иностранным агентом любого человека, осуществляющего политическую деятельность в интересах зарубежного государства.