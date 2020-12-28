Reuters: Партия российской вакцины, поставленная в Аргентину, содержала только первый компонент препарата

Агентство напоминает, что «Спутник» вводят двумя дозами с перерывом в три недели, причем, как утверждается, второй компонент менее стабилен, чем первый.

Аргентина получила первую партию российской вакцины на прошлой неделе. В страну доставили 300 тысяч доз препарата. Старт вакцинации власти латиноамериканского государства запланировали на завтра.