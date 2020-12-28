Власти Москвы не планируют отменять рождественские богослужения

Они будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Глава департамента национальной политики Москвы Виталий Сучков подчеркнул, что на службах обязательно будут соблюдать все меры предосторожности – масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, — об этом сообщает агентство ТАСС. Из храма Христа-Спасителя традиционно будут вести трансляцию.
2020-12-28T18:31:33+03:00
2020-12-28T18:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 28 декабря 2020
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