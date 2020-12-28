Россия объявила о высылке сотрудника посольства Болгарии. Это стало ответом на аналогичные действия Софии

На Смоленскую площадь сегодня был приглашен болгарский посол Атанас Крыстин. Ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии подполковника Митко Борисова. Он должен покинуть Российскую Федерацию в течение 72 часов, говорится в заявлении на сайте МИДа. Отмечается, что «данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии».

О выдворении подозреваемого в шпионаже дипломата болгарское внешнеполитическое ведомство объявило 18 декабря. По данным прокуратуры страны, с 2017 года он собирал секретную информацию военного характера. В том числе, о количестве американских военных, приезжающих в страну на учения. Комментируя это решение в российском посольстве сказали, что безосновательная высылка главы представительства Минобороны не способствует развитию диалога между странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе.

Это уже пятый российский дипломат, высланный из Болгарии за этот год. В январе первого секретаря российского посольства и сотрудника торгпредства в Софии заподозрили в сборе секретной информации в сфере энергетики и данных о выборах. В сентябре еще двух дипломатов обвинили в сборе данных о модернизации болгарской армии.

Российский МИД называл такие действия «откровенно недружескими и провокационными», а обвинения недоказанными и принимал зеркальные меры.