Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих тяжелое, но стабильное

Ее госпитализировали с коронавирусом в 122-ю больницу имени Соколова в Петербурге.

Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии, у нее отдельная палата, ситуация под контролем. Как пояснили изданию «Петербургский дневник» в больнице имени Соколова, актриса не на аппарате искусственной вентиляции легких, она дышит кислородом с помощью так называемой легкой маски. Медики также рассказали, что пациентка поступила к ним в пятницу, 25 декабря. К сожалению, с недельной задержкой. Собеседник издания уточнил, что у Алисы Фрейндлих типичный COVID-19 со всеми вытекающими последствиями: «Никакого эксклюзива нет. Возраст, конечно, осложняет состояние, но у нас были пациенты и более сложные. Например, был пациент 94 лет, вылечили.»

Изданию «Фонтанка.ру» в том же медучреждении прокомментировали слух, что знаменитая пациентка якобы поинтересовалась у врачей, когда ей можно будет покурить. Источник сказал журналисту, что актриса могла на эту тему пошутить, но ей точно пока не до этого.

В Комитете по культуре сообщили, что чиновники на постоянной связи с БДТ и Алисе Фрейндлих ничего не требуется, кроме пожеланий скорейшего выздоровления.