Роскомнадзор потребовал удалить статью о неподобающем поведении депутата Хинштейне в одной из ижевских гостиниц

Ведомство вспомнило о материале 2015 года, который сайт Бабр перепечатал из таблоида Жизнь. Портал получил от Роскомнадзора письмо с требованием удалить статью «Депутат-громила. Александр Хинштейн бегал в трусах по гостинице и бил окна». В ней рассказывается о том, как парламентарий отмечал в Ижевске день рождения своего друга.

Он выписал из столицы известных артистов и своих друзей и снял целиком один небольших из отелей, однако звезды боялись выйти их номеров, чтобы не попасть под горячую руку. Хинштейн не отрицает, что был там, но уверяет, что вел себя прилично. Кстати, в циркуляре Роскомнадзора не указывается, что же именно в представленной информации стало нарушением закона, но материал пришлось удалить, хотя на других ресурсах статья осталась.

Александр Хинштейн является одним из авторов законопроекта о блокировке деструктивного контента, который уже внесен в Государственную думу.