В Чите присяжные признали виновным солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова в убийстве восьми сослуживцев

При этом, по мнению большинства членов жюри, подсудимый заслуживает снисхождения.

Присяжные при ответе на вопрос о виновности рядового были единодушны. Они ответили утвердительно. При этом разошлись во мнении по поводу того, заслуживает ли Рамиль Шамсутдинов снисхождения. За это в итоге высказались пятеро членов коллегии, против были трое. Решение означает, что срочник не отправится за решётку до конца жизни. Этого опасался Шамсутдинов, который объяснял стрельбу по сослуживцам дедовщиной и издевательствами, а также его адвокат. Максимум, что теперь могут дать обвиняемому, 13 лет заключения. Присяжные сочли, что солдат совершил преступление на почве конфликта со старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым, убитым в числе других. На издевательства с его стороны жаловался Шамсутдинов.

Говорил, что тот пытался наклонить его головой в унитаз, обещая протереть ржавчину, и не давал спать несколько суток перед трагедией, заставляя учить устав. Подсудимый добивался, чтобы его дело во Втором окружном военном суде Читы рассматривали с участием присяжных. Коллегию сформировали не сразу, только со второй попытки это удалось сделать. Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил, что в суде подтвердилось: над подзащитным жестоко издевались. Такие показания дали военные части, где служил обвиняемый.

ЧП в военной части посёлка Горный в Забайкалье произошло в октябре прошлого года. Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь по сослуживцам, он убил восемь человек и ещё двух ранил. Стрелял по словам очевидцев почти без разбора, во всех подряд. В последнем слове обвиняемый сказал, что его довели до этого, он раскаивается в том, что сделал. Шамсутдинов попросил прощения у родных погибших, но не стал извиняться перед вдовой убитого им Пьянкова. Ожидается, что судья объявит срок для Шамсутдинова завтра.

В марте этого года рядовой той же части Руслан Мухатов получил два года условно по делу о дедовщине. Шамсутдинов проходил по нему потерпевшим.