Спасатели уже более десяти часов ищут рыбаков, пропавших в Баренцевом море после того, как затонул траулер «Онега»

Всего на борту рыболовецкого судна было 19 человек, из них спасены пока только двое.

Мороз до минус 20 градусов, сильный ветер до 30 м/с и шторм – именно в этих условиях спасателям приходится искать пропавших в акватории Баренцева моря рыбаков. К тому же, конец декабря – это традиционное время так называемой «полярной ночи», когда солнце светит максимально короткий период. Формально погибшими не числится ни один из 17 моряков – однако источник агентства ТАСС утверждает, что все указывает на самый печальный исход. По его утверждениям, рыбаки с большой долей вероятности могли утонуть, несмотря на водолазные костюмы. Спасатели уже обнаружили три спасательных круга – но людей рядом с ними не оказалось.

В МЧС пока воздерживаются от того, чтобы называть точные причины гибели судна «Онега». Вместе с тем одна из основных версий, как передает агентство РИА Новости – крен траулера при вытягивании рыболовного трала. В первые же часы выдвигалось и другое предположение – обледенение судна в жестких погодных условиях.

Вместе с тем бывший моряк, работавший на промысловых судах в Баренцевом море, Андрей Андреев в эфире «Эха Москвы» рассказал, что «Онега» могла погибнуть из-за множества факторов, а времени на то, чтобы спастись, могло быть критически мало.

Свою оценку уже успели дать и в Росрыболовстве – там убеждены, что основная причина катастрофы – это сочетание плохой погоды и несоблюдения техники безопасности.

Тем временем свою оценку случившемуся уже успели дать два члена экипажа «Онеги», спасенных еще утром, в первые часы поисковой операции. По данным агентства «Интерфакс», моряки рассказали, что траулер стремительно заледенел, а после того, как он накренился и затонул, людей моментально вынесло в море. Спасательными средствами, как утверждается, никто воспользоваться не успел.

Свои соболезнования родственникам рыбаков выразили президент Владимир Путин, а также премьер-министр Михаил Мишустин, который поручил взять ситуацию под личный контроль. Оказать помощь семьям моряков поручил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис: большинство пропавших было именно из этого региона.

Известно, что траулером владел частный судовладелец – рыболовецкий колхоз имени Калинина в Архангельской области. Там уверяют, что корабль был исправен.

Поисковая операция будет продолжаться как минимум день, в ней задействованы несколько кораблей, а также противолодочный самолет Ил-38.