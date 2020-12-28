Правозащитник Лев Пономарев намерен объединиться с другими гражданами, попавшими в перечень СМИ-иноагентов

Он рассказал «Эху», что хочет предложить участникам списка создать НКО для защиты своих прав. Всего на сайте министерства юстиции говорится о пяти физических лицах, получивших соответствующий статус.

«Я не знаю, какие это накладывает ограничения на мою общественную деятельность. Надо советоваться с юристами. Может быть, буду подавать в суд. Может быть, надо, защищаясь, создать общественную организацию. Я допускаю, что таких людей будет все больше и больше, и возникнет мощное НКО — будем зарабатывать положительное лицо, защищая права граждан в России», — заявил Л.Пономарев.

Он также подчеркнул, что «власть действует гнусно», внося физические лица в реестр «иностранных агентов». «Понимая, что словосочетание «иностранный агент» в русском языке несет негативную коннотацию для людей, которые со мной незнакомы, они думают нанести мне таким образом моральный ущерб», — заключил Л.Пономарев.

На прошлой неделе Госдума приняла закон, расширяющий толкование понятия «иностранный агент». В перечень теперь могут попасть как сами граждане, так и незарегистрированные объединения, если власти заподозрят их в политической деятельности. Такие люди не могут работать на государственной и муниципальной службе, а на своих материалах должны ставить отметку «иностранный агент».