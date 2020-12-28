В Чечне застрелили двух человек, пытавшихся завладеть оружием полицейских в центре Грозного

Один сотрудник МВД погиб, второй пострадал. Об этом в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров. По его данным, нападавшие были вооружены ножами. Это два брата, уроженцы Ингушетии. Они переехали в Чечню 8 лет назад.