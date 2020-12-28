Иран спешно развертывает дополнительные силы ПВО

Это связано с тем, что вблизи Исламской республики, по данным Пентагона, США сосредоточили более 240 крылатых ракет. Об этом сообщает «Интерфакс». Агентство со ссылкой на кувейтскую прессу передает, что Тегеран экстренно усиливает противовоздушную оборону, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциального ракетного удара. Всего по подсчетам Международного агентства по атомной энергии, на территории Ирана полтора десятка таких объектов.

Как утверждается, в Персидском заливе сейчас располагаются американские подводные лодки и крейсеры, а на минувшей неделе в регион вошла израильская субмарина.