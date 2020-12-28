Спасатели назвали крен наиболее вероятной причиной затопления судна «Онега»

Скорее всего корабль сильно наклонился при вытягивании рыболовного трала, из-за чего зачерпнул воду и пошел ко дну, сказали в архангельском управлении МЧС. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В условиях шторма и крайне низкой температуры у команды очень мало времени, чтобы спасти судно от потопления. Об этом в эфире «Эха» рассказал бывший моряк, работавший на промысловых судах в Баренцевом море, Андрей Андреев. Андрей Андреев подчеркнул, что причиной гибели судна могло стать множество факторов.

«Онега» этим утром затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли. На борту находились 19 человек. Пока удалось спасти только двоих. Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности на воде. Глава правительства поручил оказать всю необходимую помощь семьям моряков.