В ФБК утверждают, что с Любови Соболь пытались взять подписку о невыезде

Ранее она стала обвиняемой по делу о незаконном проникновении в жилище с угрозой применения насилия.

ПЛЕНКА

В настоящий момент у Соболь не избрана мера пресечения, сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» директор ФБК Иван Жданов. По его утверждениям, все из-за того, что сотрудница фонда отказалась давать подписку о невыезде, а с ходатайством о мере пресечения следователи в суд пока не выходили. В свою очередь, адвокат Соболь Владимир Воронин в интервью телеканалу «Дождь» ранее говорил, что мера пресечения, напротив, избрана. Но какая – говорить отказался, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Соболь была задержана в пятницу, она провела в изоляторе временного содержания 48 часов. По версии следствия, политик пыталась проникнуть в квартиру тещи Константина Кудрявцева, который является фигурантом расследования о сотрудниках ФСБ, предположительно причастных к отравлению Алексея Навального. При этом в СК утверждают, что Соболь пыталась ворваться в жилище в форме сотрудника Роспотребнадзора. Однако сама сотрудница ФБК настаивает, что на очной ставке курьер, ставший свидетелем инцидента, подтвердил, что Соболь в квартиру не заходила.

Любови Соболь может грозить до 2 лет заключения.