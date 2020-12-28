Правозащитника Льва Пономарева включили в реестр СМИ-иноагентов

Всего на сайте ведомства говорится о пяти физических лицах, получивших такой статус.

На прошлой неделе Госдума приняла закон, расширяющий толкование понятия «иностранный агент». В соответствующий список теперь могут попасть как сами граждане, так и незарегистрированные объединения, если Минюст заподозрит их в политической деятельности. Такие люди не могут работать на государственной и муниципальной службе, а на своих материалах должны ставить отметку «иностранный агент».