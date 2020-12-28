МБХ медиа: В Москве у здания ФСБ задержали активистов с баннером «Государство-террорист»

Его пытались вывесить члены незарегистрированной Либертарианской партии. Двое растянули баннер, еще двое снимали происходящее. Акция была посвящена отравлению Алексея Навального.

После того, как оппозиционеру стало плохо в самолете, летящем в Москву, его экстренно госпитализировали в омскую больницу, а затем перевели в берлинскую клинику. В Германии сообщили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких следов яда не нашли.