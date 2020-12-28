В Подмосковье с 1 по 7 января приостановят вакцинацию от коронавируса

Затем, несмотря на праздники, процесс продолжится – сказал губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит агентство ТАСС.

С сегодняшнего дня в Московской области, также, как и в столице открыта запись на вакцинацию для людей старше 60 лет.

На выходных Минздрав разрешил прививать отечественным препаратом пожилых людей. После этого в Кремле сказали, что президент Владимир Путин решил привиться от коронавируса.