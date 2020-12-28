Актера Сергея Жигунова госпитализировали с коронавирусом

Он выложил в своем Инстаграме фотографию клапана для подачи кислорода и написал, что «запах елки и вкус оливье» ему недоступны. Жигунов поблагодарил врачей Ялтинской городской больницы, без которых, как он сказал, неизвестно чем бы все закончилось. Актеру и продюсеру 57 лет. Он известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах» и многих других.