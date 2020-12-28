Присяжные сочли, что солдат Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве сослуживцев, заслуживает снисхождения

При этом они единодушно признали его виновным – сообщает агентство ТАСС. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков пояснил, что с учетом решения присяжных, судья может назначить Шамсутдинову не больше двух третьей от максимального срока. Это значит, что пожизненное заключение ему не грозит.

Солдат открыл огонь по сослуживцам в октябре прошлого года, тогда погибли восемь человек. Свой поступок он объяснил дедовщиной. По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов проходил потерпевшим.