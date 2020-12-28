Двое полицейских погибли в ходе перестрелки в Грозном

Еще столько же получили ранения – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Противоречивая информация поступает о судьбе нападавших. Агентство передает, что их было двое и оба убиты, однако ТАСС утверждает, что застрелили только одно, а второго ранили.

О мотиве преступников и их личностях пока ничего неизвестно. Обстоятельства ЧП также выясняются.