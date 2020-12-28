В Баренцевом море продолжаются безуспешные поиски моряков с затонувшего рыболовецкого траулера «Онега»

К месту крушения прибыли еще четыре судна.

В районе поиска найдено три спасательных круга, людей обнаружить не удалось, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, все указывает на то, что 17 человек утонули.

Поисково-спасательная операция продлится не менее суток. Затем будет принято решение о ее дальнейшей целесообразности, сказали Интерфаксу в Главном управлении МЧС по Архангельской области. Там отметили, что поиски осложняются погодными условиями. Собеседник агентства опроверг информацию о найденном теле одного из членов экипажа и выразил надежду на лучший исход. Он также отметил, что в настоящий момент имеются различные версии случившегося. Изначально причиной крушения называли обледенение траулера, однако затем специалисты сочли более вероятной версией вытягивание рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось и, возможно, зачерпнуло воды, после чего пошло ко дну, пояснил представитель МЧС. Подобную версию выдвигала и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. В свою очередь Росрыболовство в качестве предварительной причины назвало сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности при работе в осенне-зимний период.

Судно, принадлежащее рыболовецкому колхозу имени Калинина в Архангельской области, затонуло этим утром вблизи Новой Земли. Экипаж состоял из 19 россиян. Спасти удалось двоих. На них были гидрокостюмы. Возбуждено уголовное дело.