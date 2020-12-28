В Китае будет разрешено привлекать к уголовной ответственности детей с 12 лет

Соответствующие поправки к уголовному законодательству одобрило Всекитайское собрание народных представителей. Речь идет о совершивших умышленное убийство, умышленное нанесение травм, которые повлекли за собой смерть, а также тех, кто нанес тяжкие увечья особо жестокими способами. Сейчас в некоторых случаях в Китае можно привлечь к уголовной ответственности подростков с 14 лет.