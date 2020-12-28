Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза одобрил соглашение Брюсселя и Лондона о сотрудничестве

Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза одобрил соглашение между Брюсселем и Лондоном о сотрудничестве и торговле. Оно будет действовать с 1 января по 28 февраля следующего года. Договоренности временные. ЕС и Великобритания не успевают ратифицировать соглашение до 31 декабря, когда истекает переходный период по Брекситу.