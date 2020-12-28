Премьер Михаил Мишустин назначил Федора Соснова на пост временно исполняющего обязанности главы Фонда кино

Ранее он был исполнительным директором этой организации. Другим распоряжением о должности главы Фонда кино освобожден Вячеслав Тельнов. Он возглавлял организацию с 2018 года.
2020-12-28T15:31:35+03:00
2020-12-28T15:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 28 декабря 2020
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