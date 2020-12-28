В Мосгорсуде продолжаются прения в рамках апелляции по делу «Нового величия». Адвокаты осужденных по обвинению в создании экстремистского сообщества требуют признать приговор незаконным и отменить его.

Прения, в ходе которых защита вновь попытается донести свою позицию уже в рамках апелляционного рассмотрения, обещают растянуться как минимум на весь день. Семь осужденных и больше десяти адвокатов выступают уже более трех часов. Один из защитников – адвокат Марии Дубовик Максим Пашков – подчеркнул, что ни в материалах следствия, ни в приговоре по делу «Нового Величия» так и не доказаны мотивы и цели экстремистской деятельности, в которой обвиняют молодых людей.

Другой адвокат Марии Дубовик Татьяна Окушко указала на несколько десятков нестыковок, обнаружившихся в ходе рассмотрения дела «Нового Величия» Люблинским районным судом Москвы. Одно из важнейших нарушений, по ее словам – неизученность влияния на фигурантов дела его ключевого свидетеля Руслана Д., которого защита считает провокатором силовиков.

О многих других противоречиях Окушко говорила в общей сложности более часа. После этого судья призвала адвокатов, как она выразилась, к «профессионализму» и попросила каждого выступать в прениях не более 15 минут.

Уголовное разбирательство по делу «Нового Величия» было заведено почти 3 года назад. Летом этого года четырем фигурантам дела, включая Марию Дубовик и Анну Павликову, назначили длительные условные сроки, еще трое обвиняемых получили от 6 до 7 лет заключения.