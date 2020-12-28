Министерство просвещения попросило регионы сделать предновогодние дни выходными для учителей

Педагогов хотят освободить от работы 30 и 31 декабря. Министр просвещения Сергей Кравцов предложил руководству региональных органов управления образованием дать учителям такую возможность. Зарплату им за эти дни сохранят. О предложении министра сообщает телеграм-канал ведомства «Большая перемена». Между тем, как выяснила газета РБК, больше половины родителей школьников жалуются на беспрецедентное отставание своих детей от программы. Многие винят в этом переход на удалённый режим из-за коронавируса. Это выяснилось в ходе исследования, которое провела группа сервисов «Актион образование». Опрошенные директора с мнением родителей не согласны. По их мнению, отставание учеников минимальное, небольшое ухудшение результатов объясняют затянувшимися каникулами. Между тем и российский президент недавно допустил, что из-за дистанционного формата могло пострадать качество образования в стране.

Последний день перед новым годом по всей России будет выходным. До этого Владимир Путин предложил это сделать главам регионов. Северная Осетия сегодня последней объявила 31 декабря выходным.