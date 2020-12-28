Региональные администрации вправе ограничивать передвижение граждан в период пандемии коронавируса, постановил КС

Региональные администрации вправе ограничивать передвижение граждан в период пандемии коронавируса, постановил Конституционный суд России.

Конституционный суд проверил постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С запросом обратился Протвинский городской суд, который рассматривал административное дело Сергея Пантюхова. Весной этого года он нарушил режим самоизоляции и посетил общественное место. За это на мужчину составили протокол по статье невыполнение правил поведения при угрозе ЧС. Но горсуд предположил, что распоряжение затронуло право на свободу передвижения граждан, которое закреплено в Конституции, действует напрямую и губернатор Воробьев не может его ограничивать. Согласно законодательству России, органы государственной власти могут лишь принимать меры по защите прав и свобод граждан, но не могут ограничивать их права, включая право на свободу передвижения. Горсуд приостановил процесс и обратился в суд Конституционный. Он, в свою очередь, решил, что действия администрации Московской области были оправданы. Их продиктовала необходимость оперативно отреагировать на беспрецедентную опасность распространения коронавирусной инфекции.

Это был первый запрос в связи с региональными ограничениями, который рассмотрел Конституционный суд.