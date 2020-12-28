В Мурманске открылась горячая линия для родственников членов экипажа затонувшего в Баренцевом море судна «Онега»

В Мурманске открылась горячая линия для родственников членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», — сообщают власти. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил оказать помощь семьям моряков. Судно затонуло сегодня утром, некоторые подробности рассказала представитель управления Следственного комитета Кристина Лобанова.

В МЧС утверждают, что траулер мог затонуть из-за вытягивания трала. Судно накренилось, зачерпнуло воду и пошло ко дну. Источники ТАСС в экстренных службах утверждают, что экипаж не успел спустить шлюпки. Спасатели будут искать моряков еще не менее суток.