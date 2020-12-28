В Кремле уверены, что на доверии россиян к вакцине никак не отражается тот факт, что Владимир Путин еще не привился. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никакой связи здесь нет. Песков добавил, что в российских регионах уже началась массовая вакцинация.

Между тем, по данным Левада Центра, российской вакциной Спутник не хотят прививаться почти 60% россиян. Большинство из них хотели бы дождаться окончания испытания препарата.