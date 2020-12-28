В Московской области приостановят вакцинацию от коронавируса с 1 по 7-е января, — сообщил губернатор Андрей Воробьев. При этом в регионе открылась запись на вакцинацию для жителей старше 60 лет. В Подмосковье работают почти сто пунктов, где можно сделать прививку.