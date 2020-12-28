В МЧС считают, что рыболовецкое судно «Омега» затонуло в Баренцевом море из-за вытягивания трала. Траулер накренился, зачерпнул воды и пошел ко дну, — сообщил первый зам.начальника местного управления ведомства Александр Бахтин.

На борту судна находились 19 членов экипажа, спаслись двое.