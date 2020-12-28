Китайские власти потребовали от известного предпринимателя Джека Ма перестроить бизнес его компании Ант Груп, которая владеет крупнейшим в стране платежным сервисом АлиПэй. Ранее стало известно о начале антимонопольного расследования в отношении холдинга Алибаба.

Ant Group готовила IPO в Шанхае и Гонконге, которое могло стать крупнейшим в мире – заявок было собрано на 36 миллиардов долларов. Однако, как стало известно американской газете The Wall Street Journal, в начале ноября поступило распоряжение остановить IPO. Причем — лично от председателя КНР Си Цзиньпина. Как будто бы китайский лидер пришел в ярость после того, как Джек Ма публично раскритиковал чиновников на финансовом форуме в Шанхае.

Китайские власти считают, что империя Джека Ма, которой долгое время разрешали развиваться в обход финансового регулирования, теперь, с ее аппетитами, может стать угрозой стабильности в стране (цитата по РБК). Сейчас самые быстрорастущие бизнесы Ant – это потребительское кредитование и управление активами, объемами в сотни миллиардов долларов. Центральный банк Китая вызвал руководителей Ant и поручил им «исправить» ситуацию с направлениями деятельности компании, «вернувшись к корням» в качестве платежного оператора. Ant заявила, что создаст специальную команду для разработки предложений и графика изменений.

Стоимость акций компании на бирже NASDAQ упала на 13 процентов — Джек Ма, основатель «Алибаба» потерял за один день более трех миллиардов долларов.