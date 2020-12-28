Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге. У известной советской и российской актрисы диагностирован коронавирус.

Фрейндлих экстренно доставили в больницу 25 декабря. Тогда у нее выявили поражение 36% легких, сообщает интернет-издание Газета.ру. Сегодня некоторые телеграм-каналы, в том числе «Mash на Мойке» и Life Shot, написали, что у 86-летней актрисы уже 80-ти процентное поражение. И динамика отрицательная. Кислород подается через аппарат для неинвазивной вентиляции легких. Сейчас она находится в реанимации инфекционного отделения 122-й клинической больницы имени Соколова. Госпитализацию звезды «Служебного романа» подтвердили РИА Новости в самом медучреждении, не уточнив, в каком она состоянии и в каком отделении, а также в Большом драматическом театре имени Товстоногова, где актриса служит уже 37 лет, и в городском комитете по культуре. Там подчеркнули, что ее состояние стабильное, а информация об обширном поражении легких не соответствует действительности. Нахождение в реанимационной палате собеседники ТАСС и Интерфакса объяснили тем, что Фрейндлих получает там интенсивную терапию под постоянным контролем врачей. Источник в театре также сказал, что госпитализирована и дочь актрисы Варвара.

Сегодняшний спектакль в БДТ с Фрейндлих отменён. Впрочем, на сайте театра сообщается о переносах либо отменах вообще всех спектаклей с середины декабря до середины января.