Юрист Фонда борьбы с коррупцией любовь Соболь вышла из изолятора временного содержания. Она находилась там в течении 48 часов. Соболь стала фигурантом дела о незаконном проникновении в жилище с применением насилия. Она считает это дело политическим. Об этом политик рассказала в интервью телеканалу Дождь.

В течение 48 часов Соболь допрашивали шесть раз. Дело в отношении юриста ФБК возбудили после того, как она приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева

Газета «Ведомости» напоминает, что ранее Соболь объявила о выдвижении в Госдуму. По словам адвокатов, преступление, инкриминируемое Соболь, относится к категории небольшой тяжести и даже приговор, вступивший в силу, не помешает ей баллотироваться.

По мнению экспертов, власти заинтересованы в том, чтобы заблаговременно лишить оппозиционеров возможности выдвигаться. Такие попытки могут быть и в других проблемных регионах, например, в Хабаровском крае, Томске и Новосибирске, – заключают «Ведомости».