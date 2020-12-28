Коллегия присяжных признала Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек

Судья второго Восточного окружного суда напутствовал присяжных перед тем, как они удалились в совещательную комнату. По возвращении председатель коллегии ответил на главный вопрос утвердительно. «Да, виновен. Единодушно» — сказал он. При этом, как сообщает Новая Газета присяжные добавили, что подсудимый достоин снисхождения. Жюри удалось сформировать не с первого раза. Даже в этом составе двое присяжных получили отвод по одному с каждой из сторон процесса. Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из караульной команды своей части. Восемь человек погибли, двое получили ранения. Сторона защиты настаивала на том, что Рамиль столкнулся с дедовщиной. В своем последем слове он сказал, что его довели до этой ситуации и добавил, что он раскаивается в содеянном. Судебно-медицинская экспертиза признала бывшего солдата вменяемым.

Сослуживец подсудимого Рустам Мухатов был ранее приговорен к условному сроку по делу о неуставных отношениях.