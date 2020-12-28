В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. Из 19-ти человек спаслись двое, остальных ищут. К поискам экипажа подключилась авиация Северного флота.

Предварительная версия случившегося — обледенение траулера. Один из спасшихся рыбаков рассказал агентству Интерфакс, что судно «Онега» потерпело крушение в сильный шторм. Катастрофа произошла в акватории Баренцева моря, в районе архипелага Новая земля. Судно опрокинулось и быстро затонуло, людей смыло с палубы в море, экипаж — все рыбаки были в гидрокостюмах — не успел воспользоваться спасательными средствами. Сразу после крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия. Двух человек спасло проходящее мимо рыболовецкое судно, судьба ещё 17-ти рыбаков, включая капитана, неизвестна. Они предположительно погибли. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, об этом сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Кристина Лобанова.

Владелец судна рыболовецкий колхоз имени Калинина. Там уверяют, что траулер был исправен перед выходом в море. Спасательная операция займет как минимум сутки, шансы найти людей есть, сказали в МЧС. Сообщения об одном погибшем, которые появились в СМИ, в ведомстве не подтвердили. В районе крушения траулера сильный шторм и ветер, передаёт РИА со ссылкой на экстренные службы. Противолодочный самолет Ил-38 со спецоборудованием подключился к поискам рыбаком с траулера Онега.

Премьер Михаил Мишустин уже выразил соболезнования родственникам рыбаков. Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с крушением судна. В ее пресс-службе заверили, что семьи рыбаков получат поддержку от государства.

Предварительная версия произошедшего – обледенение. В условиях шторма и низкой температуры у команды очень мало времени, чтобы спасти судно от затопления, — рассказал в эфире «Эха» бывший моряк Андрей Андреев, который работал на промысловых судах в Баренцевом море.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже выразил соболезнования родственникам рыбаков. Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию под личный контроль. В правительстве заверили, что семьи рыбаков получат поддержку от государства.

Помощь семьям моряков затонувшего траулера поручил оказать и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Судовладелец настаивает на том, что судно было исправно, а причиной ЧП стали плохие погодные условия.