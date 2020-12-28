Согласно «Gallup International», в России в этом году самый низкий показатель оптимизма за время измерения – эксперт

Согласно исследованию ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, в России в этом году самый низкий показатель оптимизма среди населения за все время измерения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент представляющего ассоциацию холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

«Если, несмотря на все проблемы, которые выпали человечеству в 2020 году, индекс счастья в целом в мире находится в положительной зоне, то в России в этом году он один из самых низких за все время измерения — минус 13 пунктов. Во многих странах, несмотря на проблемы, граждане видят выход, видят будущее, и в основе этого видения в первую очередь не уровень жизни, а ощущение динамики, сравнение себя со своими соседями. Россия находится ниже среднемировых показателей. И Сербия, и Болгария, и Польша, и Турция – весь макрорегион сегодня переживает кризис пессимизма», — сказал он.

А.Милехин также добавил, что снижение индекса счастья среди населения, как правило, провоцирует крупные экономические и финансовые кризисы.

По данным исследования ассоциации независимых исследовательских агентств «Gallup International», 45 процентов россиян не ожидают, что следующий год принесет серьезные изменения.