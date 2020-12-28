Конституционный суд постановил, что региональные власти вправе вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавируса. Дело рассматривалось в связи с обращением жителя Подмосковья. Его обвинили в административном правонарушении.
Протвинский городской суд Московской области счел, что ограничения на передвижение граждан противоречат Конституции, а само распоряжение губернатора Андрея Воробьева составлено с превышением полномочий.
КС постановил, что власти вправе вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавируса
Конституционный суд постановил, что региональные власти вправе вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавируса. Дело рассматривалось в связи с обращением жителя Подмосковья. Его обвинили в административном правонарушении.