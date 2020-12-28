В Большом Драматическом театре подтверждают, что Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

В Большом Драматическом театре и в Комитете по культуре Санкт-Петербурга подтверждают, что Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. Состояние актрисы стабильное. Она находится в реанимации Клинического центра имени Соколова

По данным Интерфакса, информация о том, что у Фрейндлих поражено 80% легких, не соответствует действительности. В больнице актриса находится вместе с дочерью, Варварой.