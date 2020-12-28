Противолодочный самолет Северного флота подключился к поискам экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера, — сообщает Министерство обороны. На его борту находится специальное оборудование. Высота волн в этом районе достигает 4 метров, температура воздуха минус 20 градусов.

Траулер Онега затонул сегодня утром. По предварительным данным, это произошло из-за обледенения. Из 19 членов экипажа спасены двое. Судьба остальных остается неизвестной.