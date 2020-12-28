58 процентов россиян не готовы прививаться от коронавируса – «Левада-центр»

58 процентов россиян не готовы прививаться от коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков.

«38 процентов готовы сделать прививку, а 58 не готовы, это соотношение не меняется уже полгода. Хотят люди, прежде всего, старшего возраста, те, кто чувствует себя наиболее уязвимыми перед этой болезнью. Две главные причины, по которым люди не хотят прививаться — они говорят, что вакцина не готова, нужно дождаться окончания всех испытаний, и они опасаются побочных действий вакцины», — сказал он.

Д.Волков при этом отметил, что страх заразиться коронавирусом разделяют около 60 процентов респондентов.

Накануне Минздрав одобрил вакцинацию людей старше 60 лет препаратом «Спутник V». По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Института имени Гамалеи Виктора Зуева, существующая сейчас вакцина от коронавируса будет так же хорошо работать на новом штамме инфекции. В интервью телеканалу РЕН ТВ вирусолог отметил, что британский штамм вируса по большому счету ничем не отличается от старого типа инфекции. Он стал более заразным — вот и все, он более распространен. <...> Если человек заражен этим штаммом, он чихнул — и заразил 12 человек. В этом вся разница, больше никакой разницы нет. А болезнетворность и антигенные свойства, самое главное, у него такие же, поэтому вакцина против него эффективна".