Присяжные признали виновным в убийстве устроившего стрельбу солдата-срочника в Забайкалье. При этом присяжные считают, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, передает ТАСС.
2020-12-28T13:07:54+03:00
2020-12-28T13:07:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:07, 28 декабря 2020
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