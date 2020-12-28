Интернет-издание Лайф.Ньюз сообщает о тяжелом состоянии актрисы, народной артистки Алисы Фрейндлих. Утверждается, что у нее поражены легкие на 80%, она в реанимации и подключена к аппарату для неинвазивной вентиляции легких.

Фрейндлих экстренно госпитализировали 25 декабря с коронавирусом. Три дня назад объем поражения легких составлял 36%.