Американский финансист Майкл Калви вернулся в фонд Бэринг Восток.

Калви заявил, что снова приступил к работе в интервью Интерфаксу, но при этом не ответил на вопрос собирается ли он продолжать инвестировать в российские проекта. Домашний арест финансиста суд отменил еще в середине ноября, однако некоторые ограничения все таки остались. Ему нельзя выходить из дома ночью, общаться с другими фигурантами дела, посещать банк Восточный и Первое коллекторское бюро, отправлять и получать корреспонденцию. Калви обвиняют в хищении двух с половиной миллиардов рублей. Эти деньги по версии следствия были выданы банком Восточный Первому коллекторскому бюро в виде невозвратного кредита. Позже стороны урегулировали свои споры и на счета банка вернулась указанная сумма, что подтвердил в Верховном суде представитель Восточного.

Прямые иностранные инвестиции сократились за 9 месяцев этого года более, чем в пять раз. Независимая газета сообщает, что их объем не превышает 5 миллиардов долларов.