Роскомнадзор потребовал удалить заметку 14-летней давности о депутате Госдумы Хинштейне с иркутского сайта «Бабр»

Роскомнадзор потребовал удалить заметку 14-летней давности о депутате Госдумы Александре Хинштейне с иркутского сайта «Бабр». В ней говорилось о безобразном поведении пьяного единоросса.

В письме, которое пришло с IP-адреса почтового сервера Роскомнадзора содержится требование в кратчайшие сроки удалить текст под названием «Депутат-громила. Александр Хинштейн бегал в трусах по гостинице и бил окна». По мнению надзорного ведомства, которое цитирует «Бабр» в своем телеграм-канале, этот материал содержит сведения, нарушающие законодательства Российской Федерации в области распространения информации. Какая именно информация противоречила закону не указано. Речь идет о публикации 2006 года, которая представляла собой перепечатку с сайта «Полит.ру». По его сведениям, Александр Хинштейн отмечал день рождения друга в Ижевске. Издание со ссылкой на газету «Жизнь» рассказывало, что политик устроил дебош в ижевской гостинице. Свидетелями его безобразного поведения стали известные артисты — Максим Галкин, Лолита и Александр Песков. Депутат Госдумы держал их в заложниках. Они боялись выйти из своих номеров до рассвета. Сам Хинштейн утверждал, что действительно там был, но никаких действий, нарушающих закон, не совершал.

Материал уже удален с сайта, но копия доступна в кэше Google.